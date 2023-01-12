В районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян
С помощью артиллерии и комплекса "Точка-У" ВСУ попали по участкам скопления войск РФ в районе Соледара, более 100 российских военных убиты
Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ
Более 100 оккупантов убили воины ВСУ вблизи Соледара: работали ССО, артиллеристы и ракетчики.
"Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У", - отметили в Силах специальных операций ВС Украины.
- 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Еспресо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
- В Институте изучения войны говорили, что русские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город упал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения. А даже возможный захват Соледара не будет означать, что Бахмут окажется в окружении .
- В утреннем своде 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоров инка и Пречистовка в Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.
- Также 11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый отрицал заявления россиян, что Соледарь находится под контролем РФ.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил : бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.
- После обеда того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжаются тяжелые бои.
- В США по состоянию на вечер среды, 11 января, не было подтверждений сообщений, распространенных россиянами, о якобы захвате украинского города Соледар.
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