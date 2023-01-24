В районе Соледара погибли двое волонтеров из Великобритании

Вечером 24 января это подтвердила семья одного из них и МИД Великобритании, сообщает BBC.

"С большой грустью мы говорим, что наш любимый Крис был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бегшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара", - говорится в совместном заявлении родителей Перри и его девушки.

"Он оказался в Украине в самое темное время в начале российского вторжения и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество заброшенных животных", - говорится в этом же тексте.

Перри и Бегшоу официально считались пропавшими без вести. 11 января в телеграмм-канале основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина были опубликованы страницы паспортов обоих англичан. Пригожин тогда говорил, что найдено тело одного из них, а возле него оба паспорта.

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