Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Бахмутское направление фронта остается самым горячим, там агрессивнее всего действует противник, также он сосредоточил свои усилия для удара в районе Соледара. В частности, враг провел 91 обстрел этого населенного пункта. За эти сутки наши ракетные войска и артиллерия нанесли филигранные удары по противнику и удалось уничтожить 100 единиц вражеского личного состава", - прокомментировал представитель Восточной группировки войск.

Сергей Череватый добавил, что также российские войска пытались проводить атакующие действия на Авдеевском на Лиманском направлениях.

"Соледар не находится под контролем РФ, там идут бои. Мы пытаемся наносить врагу максимальное поражение, применяя все виды артиллерии, ракетные войска и другие средства поражения", - подчеркнул Череватый.

10 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.

11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжаются тяжелые бои.

В США по состоянию на вечер среды, 11 января, не было подтверждения сообщений, распространенных россиянами, о якобы захвате украинского города Соледар

12 января в районе Соледара в украинское войско уничтожило более 100 россиян

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb