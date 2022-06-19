Об этом сообщило МВД в телеграме .

Во время проведения аэроразведки военные заметили, как в одно из зданий неподалеку от российских позиций въехала вражеская техника.

"Наша артиллерия навелась и снайперски отработала. В результате удара БМП противника была уничтожена", - подчеркнули в министерстве.