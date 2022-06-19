В районе Северодонецка нацгвардейцы уничтожили российскую БМП
Возле Северодонецка на Луганщине Нацгвардия уничтожила из артиллерии российскую БМП
Об этом сообщило МВД в телеграме .
Во время проведения аэроразведки военные заметили, как в одно из зданий неподалеку от российских позиций въехала вражеская техника.
"Наша артиллерия навелась и снайперски отработала. В результате удара БМП противника была уничтожена", - подчеркнули в министерстве.
- 18 июня ВСУ совместно с Нацгвардией уничтожили три российских многоцелевых тягача в Харьковской области.
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