Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и местные телеграм-каналы.

Сначала нардеп написал: "В Севастополе поднимается черный дым. Пока неясно, что стало причиной".

Впоследствии добавил, что, по предварительным данным, это снова район аэропорта Бельбек.

Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" сообщает , что временно оккупированный Севастополь навестила "бавовна".

"Жители сообщали о громком взрыве", - отмечает телеграм-канал "Севастополь чат".

Также публикуют фотографии с черным дымом.

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