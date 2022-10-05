В районе Севастополя прогремел взрыв. По предварительным данным, в аэропорту Бельбек, – Гончаренко
Жители Севастополя временно оккупированного Крыма утром 5 октября слышали громкий взрыв в районе аэропорта Бельбек
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и местные телеграм-каналы.
Сначала нардеп написал: "В Севастополе поднимается черный дым. Пока неясно, что стало причиной".
Впоследствии добавил, что, по предварительным данным, это снова район аэропорта Бельбек.
Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" сообщает , что временно оккупированный Севастополь навестила "бавовна".
"Жители сообщали о громком взрыве", - отмечает телеграм-канал "Севастополь чат".
Также публикуют фотографии с черным дымом.
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