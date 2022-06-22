В районе порта оккупированного Скадовска раздались взрывы

Об этом сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.

Раздалось 2 взрыва.

"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Берегите себя. Попадание в промышленную зону в районе порта", - написал Яковлев.

18 июня в захваченном Скадовске Херсонской области российские оккупанты убили спасателя .

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