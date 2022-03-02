Украинское ПВО сбило вражескую ракету в районе Южного железнодорожного вокзала в Киеве

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, передает Госспецсвязи.



Он заявил, что это украинское ПВО сбило вражескую ракету. Она должна была попасть в один из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но ее отремонтируют уже к утру 3 марта.



В КГГА отметили, что аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" уже 3 марта планируют устранить повреждения.

Специалисты сообщают, что повреждение трубопровода незначительное. Это позволяет аварийной бригаде не отключать потребителей от жизненно необходимых услуг – отопления и горячей воды. Если возникнет техническая необходимость отключения для проведения полного комплекса работ, об этом будет уведомлено отдельно.



Ранее Геращенко сообщил, что взрыв произошел между гостиницей "Ибис" и Южным вокзалом в Киеве. Информации о жертвах – пока нет.



По его словам, ударом ракеты в районе ЖД вокзала было разорвано большую теплотрассу.

Укрзализныця подтвердила информацию об авиационном ударе.



"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается", - Укрзализныця подтвердила информацию об авиационном ударе."Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается", - УЗ





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