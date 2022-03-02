Украинское ПВО сбило вражескую ракету в районе Южного железнодорожного вокзала в Киеве
В районе подземного перехода Южного вокзала в Киеве раздался взрыв. Украинское ПВО сбило вражескую ракету
Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, передает Госспецсвязи.
Он заявил, что это украинское ПВО сбило вражескую ракету. Она должна была попасть в один из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но ее отремонтируют уже к утру 3 марта.
В КГГА отметили, что аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" уже 3 марта планируют устранить повреждения.
Специалисты сообщают, что повреждение трубопровода незначительное. Это позволяет аварийной бригаде не отключать потребителей от жизненно необходимых услуг – отопления и горячей воды. Если возникнет техническая необходимость отключения для проведения полного комплекса работ, об этом будет уведомлено отдельно.
Ранее Геращенко сообщил, что взрыв произошел между гостиницей "Ибис" и Южным вокзалом в Киеве. Информации о жертвах – пока нет.
По его словам, ударом ракеты в районе ЖД вокзала было разорвано большую теплотрассу.
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