В районе парка "Радуга" в Мариуполе оккупанты интенсивно перемещают военную технику, обыскивают и задерживают людей
Возле мариупольского парка "Радуга" россияне задерживают людей и активно перемещают военную технику, горсовет предупреждает о возможных провокациях перед штрурмом Азовстали
Об этом идет речь в телеграмме горсовета Мариуполя.
"Оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга. Обыскивают и задерживают людей. Идет интенсивное перемещение военной техники", - отметили в сообщении.
Горожан просят быть осторожными и предупреждают о возможных провокациях перед подготовкой к очередному российскому штурму Азовстали.
- В Кремле опровергли согласие президента РФ Владимира Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное