В районе парка "Радуга" в Мариуполе оккупанты интенсивно перемещают военную технику, обыскивают и задерживают людей

Об этом идет речь в телеграмме горсовета Мариуполя.



"Оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга. Обыскивают и задерживают людей. Идет интенсивное перемещение военной техники", - отметили в сообщении.



Горожан просят быть осторожными и предупреждают о возможных провокациях перед подготовкой к очередному российскому штурму Азовстали.

В Кремле опровергли согласие президента РФ Владимира Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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