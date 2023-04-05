В районе Мелитополя и Токмака прогремели взрывы

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Просто сейчас не добрый вечер желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака! А несколько часов назад было громко и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района. Жители зафиксировали 2 громких взрыва", - пишет Федоров.