В районе Мариуполя сейчас до 40 тыс. военных РФ, – советник мэра Андрющенко
В оккупированном Мариуполе разбиты три лагеря подготовки мобилизованных, также есть два полигона для подготовки российских войск
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.
"Продолжается накопление войск. Около 35-40 тыс. российских войск находится в и вокруг Мариуполя. Концентрация очень высока, есть войска, которые уводили от Донецка и Луганска, есть новые подразделения, мобилизованы", - подчеркнул он.
По данным Андрющенко, в городе разбиты три лагеря подготовки мобилизованных, также есть два полигона для подготовки, доукомплектования.
"Россияне рассказывают, что их готовят для атак на Угледар и Запорожье, что якобы есть приказ взять их в течение февраля. Их очень много, но техники не очень много и она старая. Из консервации едут танки Т-62, старые БМП-1. Также кафиры выводят технику из строя, ее тянут в город из Запорожского направления и в Новоазовский район, там где рембазы", - подытожил советник.
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