В районе Мариуполя сейчас до 40 тыс. военных РФ, – советник мэра Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Продолжается накопление войск. Около 35-40 тыс. российских войск находится в и вокруг Мариуполя. Концентрация очень высока, есть войска, которые уводили от Донецка и Луганска, есть новые подразделения, мобилизованы", - подчеркнул он.

По данным Андрющенко, в городе разбиты три лагеря подготовки мобилизованных, также есть два полигона для подготовки, доукомплектования.

"Россияне рассказывают, что их готовят для атак на Угледар и Запорожье, что якобы есть приказ взять их в течение февраля. Их очень много, но техники не очень много и она старая. Из консервации едут танки Т-62, старые БМП-1. Также кафиры выводят технику из строя, ее тянут в город из Запорожского направления и в Новоазовский район, там где рембазы", - подытожил советник.