В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот, - Силы обороны
Российская армия ежедневно теряет в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.
Также по его словам, в районе этих двух городов ведутся постоянные позиционные бои, в которых россияне имеют переменный успех. Но ВСУ возвращают вспять все завоеванные РФ позиции.
"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", - отметил он.
Кроме этого, Дмитрашковский также добавил, что по словам российских пленных, их отправляют в бой "не достаточно трезвые командиры", просто поднимают ночью и без всякой подготовки под дулами автоматов отправляют на штурм.
- 10 апреля Генштаб сообщил , что ВСУ сбили 6 дронов и отбили почти 60 атак России, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
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