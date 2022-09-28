В районе Лимана враг еще имеет возможности для полноценного отступления, но медленно окажется в окружении, - военный эксперт Коваленко
Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко отметил, что пока у противника есть маршруты для побега через село Торское на Кременную или в направлении села Терны
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Фактически мы можем сказать о том, что в районе Лимана противник имеет лишь несколько возможностей для полноценного отступления. Это, например, маршрут через село Торское на Кременную, потому что этот путь еще полноценно ВСУ не контролируют, но имеют огневое влияние почти по всей трассе". Также враг может иметь вариант побега в направлении села Терны, но в ближайшее время россияне вообще могут упустить такую возможность", - прокомментировал военный эксперт.
Александр Коваленко подытожил, если российские оккупанты будут медлить со своим бегством из Лимана, то тогда большое количество вражеских подразделений окажется в окружении.
- За 26 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки, Первомайского.
- Также эксперт Defense Express Иван Киричевски считает, что битва за Лиман в стратегической картине выглядит важной психологической точкой, которая должна открыть для нас новые победы
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