Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По разным оценкам в районе Лимана сейчас сосредоточено от 2,5 до 5 тыс. российских военных. Это не самые лучшие подразделения армии РФ. Фактически все десантники россиян сосредоточены неподалеку от Херсона. В Лимане находятся российские военные, призванные по системе БАРС (боевая армейская резервная система) или мобилизованные с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, еще там есть наемники ЧВК Вагнера - это будет неплохое приобретение для Украины пополнения обменного фонда, - отметил Селезнев.

По его словам, Лиман является ключом от двух опорных ячеек российской оккупационной армии в Луганской области.

"Первое направление – это Сватово, там россияне пытаются в пожарном режиме сформировать многоуровневую оборону. И второе направление – это Рубежное – Лисичанск. Россияне пытаются удержать эти рубежи", – добавил Селезнев.

Российские оккупанты готовят попытку прорыва в Торское Донецкой области, чтобы выйти из окружения ВСУ

Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана

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