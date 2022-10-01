В районе Лимана сосредоточено от 2,5 до 5 тыс. российских военных, – военный эксперт Селезнев
Военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ (2014–2017 гг.) Владислав Селезнев отметил, что в Лимане находятся российские военные, которые призваны по системе БАРС
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"По разным оценкам в районе Лимана сейчас сосредоточено от 2,5 до 5 тыс. российских военных. Это не самые лучшие подразделения армии РФ. Фактически все десантники россиян сосредоточены неподалеку от Херсона. В Лимане находятся российские военные, призванные по системе БАРС (боевая армейская резервная система) или мобилизованные с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, еще там есть наемники ЧВК Вагнера - это будет неплохое приобретение для Украины пополнения обменного фонда, - отметил Селезнев.
По его словам, Лиман является ключом от двух опорных ячеек российской оккупационной армии в Луганской области.
"Первое направление – это Сватово, там россияне пытаются в пожарном режиме сформировать многоуровневую оборону. И второе направление – это Рубежное – Лисичанск. Россияне пытаются удержать эти рубежи", – добавил Селезнев.
- Российские оккупанты готовят попытку прорыва в Торское Донецкой области, чтобы выйти из окружения ВСУ
- Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное