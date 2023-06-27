В районе Курдюмовки на Донетчине ВСУ разгромили батальон россиян и пробили оборону: ликвидировано до 35 врагов
1-й механизированный батальон 28-й ОМБр разгромил в районе Курдюмовки Донецкой области российский батальон и пробил оборону, в результате чего ликвидировані 35 врагов, несколько сдались в плен
Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций окупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты", - говорится в сообщении.
Отмечают, что в результате штурма было ликвидировано 35 российских военных, 40 бежали. Также несколько врагов сдались в плен.
В 28 ОМБр отмечают, что это немаловажный успех, поскольку украинские воины смогли пробить оборону, которую враг готовил месяцами. Это, по их словам, является результатом долгого, титанического труда, тренировок и согласования.
"Помните, контрнаступление - это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящих на штурм", - подчеркнули в сообщении.
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