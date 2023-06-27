Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций окупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в результате штурма было ликвидировано 35 российских военных, 40 бежали. Также несколько врагов сдались в плен.

В 28 ОМБр отмечают, что это немаловажный успех, поскольку украинские воины смогли пробить оборону, которую враг готовил месяцами. Это, по их словам, является результатом долгого, титанического труда, тренировок и согласования.

"Помните, контрнаступление - это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящих на штурм", - подчеркнули в сообщении.