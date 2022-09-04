В районе Кривого Рога украинская ПВО сбила одну вражескую ракету, - ОК "Восток"

Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".

"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета. Держим строй! Итого до победы!" – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым усилить отечественную ПВО. В этом он полагается на зарубежных партнеров

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