В районе Кривого Рога украинская ПВО сбила одну вражескую ракету, - ОК "Восток"
В Днепропетровской области результативно сработала система ПВО
Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".
"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета. Держим строй! Итого до победы!" – говорится в сообщении.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым усилить отечественную ПВО. В этом он полагается на зарубежных партнеров
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