В районе Кременной позиции россиян расположены в 100 метрах от украинских, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко отметил, что на Луганском направлении проходят стрелковые бои с противником
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты обустраивают окопы, блиндажи. Корректируем нашу артиллерию, чтобы им не поздоровилось. Каждый день динамика интенсивная, каждый день происходят стрелковые бои. Потому что наши позиции достаточно близко расположены к оккупантам, 100 метров и ближе. Бывает, что к нам подходят до 50 метров. Сказать, что это вагнеровцы, я не могу. Наверное, это мобилизованные и те, кто еще остался и не был убит из так называемых ДНР-ЛНР", - подчеркнул Дорошенко.
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