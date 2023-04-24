Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты обустраивают окопы, блиндажи. Корректируем нашу артиллерию, чтобы им не поздоровилось. Каждый день динамика интенсивная, каждый день происходят стрелковые бои. Потому что наши позиции достаточно близко расположены к оккупантам, 100 метров и ближе. Бывает, что к нам подходят до 50 метров. Сказать, что это вагнеровцы, я не могу. Наверное, это мобилизованные и те, кто еще остался и не был убит из так называемых ДНР-ЛНР", - подчеркнул Дорошенко.