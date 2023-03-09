Об этом информирует начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .

"В районе Червонопоповки идет активная фаза боевых действий. Нельзя сказать, что населенный пункт полностью деоккупирован, но ситуация там контролируемая. Иногда наши военные заходили в деревню, и тогда захватчики его обстреливали - о чем говорилось в сводках командования, иногда нашим военным приходилось отходить. Поэтому и не следует говорить о его деоккупации", - сказал глава региона.

Гайдай подчеркнул, что российские войска уже не одну неделю со всех сторон пытаются наступать, подключают авиацию и тяжелую технику.