В районе Краснопоповки вблизи Кременной ведутся активные боевые действия, - Гайдай
Село Червонопоповка Кременского района Луганской области, через которое проходит стратегический автодорог Р-66, еще не деоккупировано полностью, но ведутся активные бои
Об этом информирует начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .
"В районе Червонопоповки идет активная фаза боевых действий. Нельзя сказать, что населенный пункт полностью деоккупирован, но ситуация там контролируемая. Иногда наши военные заходили в деревню, и тогда захватчики его обстреливали - о чем говорилось в сводках командования, иногда нашим военным приходилось отходить. Поэтому и не следует говорить о его деоккупации", - сказал глава региона.
Гайдай подчеркнул, что российские войска уже не одну неделю со всех сторон пытаются наступать, подключают авиацию и тяжелую технику.
- В эфире Эспрессо военный аналитик Алексей Гетьман заявил , что российские войска пытаются продвинуться на востоке по дуге от Луганщины до Угледара – у них для этого есть три группировки.
- Российские войска продолжают уничтожать деоккупированные населенные пункты Луганской области, пытаясь их захватить снова.
- Согласно сведению Генштаба, россияне в Луганской области выгоняют людей из их домов и размещают там военных РФ, а мобилизованные недовольны действиями командования.
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