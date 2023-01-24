Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Бахмутском направлении ситуация достаточно сложная. Враг пытается давить и оказывает штурмовые действия на наши позиции. Наше подразделение находится к югу от Бахмута. Также очень сложная ситуация в районе населенного пункта Клищиевка. Возле Клищиевки нашим подразделениям удалось сдержать нашествие оккупантов, однако наши военные отошли на новые, лучше подготовленные рубежи. Поскольку то количество оккупантов, которое атаковало наши позиции, не давало возможности организовать защиту", - рассказал Корсунов.

Офицер батальона ТРО подчеркнул, что украинская артиллерия активно работает по позициям противника в районе Бахмута.

"Наша артиллерия постоянно наносит по врагу постоянные удары. Все это происходит благодаря тому, что наши артиллеристы получили дополнительные боеприпасы, которые предоставляют наши международные партнеры. Также наши войска очень активно применяют аэроразведку для выявления позиций противника", - добавил он.

24 января в Генштабе сообщили, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери, на Лиманском и Авдеевском направлениях все атаки противника отражены.

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