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В районе Клищиевки подразделения ВСУ отошли на новые позиции, - офицер батальона ТРО Корсунов

24 января, 2023 вторник
20:09
война с Россией

Офицер Изюмского батальона терробороны Юрий Корсунов сообщил, что возле Клищиевки подразделениям ВСУ удалось сдержать нашествие оккупантов, однако украинские военные отошли на новые, лучше подготовленные рубежи

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Бахмутском направлении ситуация достаточно сложная. Враг пытается давить и оказывает штурмовые действия на наши позиции. Наше подразделение находится к югу от Бахмута. Также очень сложная ситуация в районе населенного пункта Клищиевка. Возле Клищиевки нашим подразделениям удалось сдержать нашествие оккупантов, однако наши военные отошли на новые, лучше подготовленные рубежи. Поскольку то количество оккупантов, которое атаковало наши позиции, не давало возможности организовать защиту", - рассказал Корсунов.

Офицер батальона ТРО подчеркнул, что украинская артиллерия активно работает по позициям противника в районе Бахмута.

"Наша артиллерия постоянно наносит по врагу постоянные удары. Все это происходит благодаря тому, что наши артиллеристы получили дополнительные боеприпасы, которые предоставляют наши международные партнеры. Также наши войска очень активно применяют аэроразведку для выявления позиций противника", - добавил он.

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военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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