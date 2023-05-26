В районе Клещиевки возле Бахмута ВСУ двигаются вперед, - майор Кудряшов
Вооруженные силы Украины продолжают движение вперед по окрестностям Бахмута Донецкой области - у украинских военных инициатива
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Родион Кудряшов.
"Именно на этом направлении (Клещиевка, - ред.) Вооруженные силы улучшают ситуацию, мы имеем инициативу и с помощью своих сил и средств двигаемся вперед. Непосредственно, это очень важные шаги, чтобы не только нанести поражение врагу, но и фактически изменить тактическую установку на этом направлении", - рассказал он.
- Учредитель ПИК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. Это подтвердили в Минобороны Украины.
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