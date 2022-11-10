В районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город, - ГУР
Большинство российских военных, дислоцированных на правом берегу Днепра на Херсонщине, все еще остаются там – всего их насчитывается около 20 тысяч человек
Об этом пишет The Guardian, со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
По его словам, сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, логистике и боеприпасах.
Как рассказал Скибицкий, россияне отступают от второй линии обороны, на которую их отвергли украинские войска в начале октября. Но они построили линию обороны вокруг Херсона и "время покажет", захотят ли они оборонять город.
- Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.
- Эксперты отмечают , что на Херсонщине кафиры уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.
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