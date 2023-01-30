В районе Каховки россияне запрещают обучать детей по украинской программе и угрожают вывезти их в РФ, – Генштаб
На временно оккупированной части Херсона, в Каховском районе, россияне запрещают детям учиться онлайн по украинской программе и угрожают принудительно вывозить их на "обучение" в Крым и РФ
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 30 января.
"Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое обучение вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым", - говорится в сообщении.
В населенном пункте Таврическое, в Херсонской области, в помещении детсада оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Известно, что он переполнен тяжелоранеными захватчиками.
В течение суток ВСУ нанесли 4 удара по районам сосредоточения врага и поразили 3 пункта управления
Авиация Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.
Россияне за день нанесли 4 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из РСЗО по Очакову Николаевской области
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.
На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хринивка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилля, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Вовчанск, Бударки, Новомлынск и Дворичная Харьковской области.
На других направлениях ситуация следующая:
- На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синькивка и Кисливка Харьковской области и Новоселовское, Берестово и Андреевка Луганской области.
- На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Червонорпоповка и Диброва Луганской области и Ямполивка и Ямполь Донецкой области.
- На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменное, Спирное, Белогоривка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Озарянивка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоривка и Марьинка.
- На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времивка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье – Запорожской; Добра Надия на Днепропетровщине, а также Берислав, Львово, Ивановка, Антоновка, Херсон, Берегово и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.
Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что на Запорожском направлении боевые столкновения и подготовка к наступательным действиям не наблюдаются, основные усилия враг сосредоточивает на Донбассе.
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