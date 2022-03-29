В районе Изюма ВСУ сбили российские беспилотник и истребитель-бомбардировщик
Противовоздушная оборона ВСУ сбила российские беспилотники и истребитель-бомбардировщик над Харьковщиной
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
По предварительным данным, 29 марта противовоздушной обороной ВСУ был сбит один истребитель-бомбардировщик и один беспилотный летательный аппарат над районом Изюма Харьковской области.
"Нет для вас над Украиной "летной погоды", и не предполагается", - пишет командование "Восток".
- Напомним, что на 29 марта оккупанты 46 раз обстреляли Харьковскую область и областной центр
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное