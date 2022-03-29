В районе Изюма ВСУ сбили российские беспилотник и истребитель-бомбардировщик

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".



По предварительным данным, 29 марта противовоздушной обороной ВСУ был сбит один истребитель-бомбардировщик и один беспилотный летательный аппарат над районом Изюма Харьковской области.



"Нет для вас над Украиной "летной погоды", и не предполагается", - пишет командование "Восток".

Напомним, что на 29 марта оккупанты 46 раз обстреляли Харьковскую область и областной центр