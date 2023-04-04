В районе городского совета Бахмута идут тяжелые бои, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов
Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил, что у городского совета Бахмута идут тяжелые и упорные бои с противником
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В районе городского совета Бахмута идут ожесточенные и тяжелые бои. Все бои, которые происходят непосредственно в городе, очень тяжелые. Поскольку это бои среди плотной городской застройки. Вообще такие типы боев всегда сложны, а в Бахмуте тем более. К тому же враг бросает большие человеческие ресурсы и боеприпасы для штурма города. Поэтому бои в городе совсем не похожи на происходящие в окрестностях Бахмута. Но мы держимся и будем держать оборону Бахмута", - рассказал Волохов.
- 3 апреля военнослужащий ВСУ Петр Волощенко (Стоун) сообщил в эфире телеканала "Еспресо", что Бахмут находится под украинским флагом.
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