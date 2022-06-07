В районе Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек. Руководитель Нацполиции обнародовал предварительные цифры жертв россиян, они шокируют
Личности некоторых военнослужащих РФ, которые пытали и убивали жителей Бучи и окрестных населенных пунктов, уже установлены, нескольким объявлены подозрения
Об этом написал в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Всего на месте этого захоронения находилось 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели пулевые ранения, минно-взрывные повреждения, и часть сгоревших тел. Всего по району Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек", – сообщил глава Нацполиции.
Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи.
"Самое главное — на сегодня мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи: шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека — военнослужащие" росгвардии, 11 – военнослужащие вооруженных сил РФ. 10 проектов подозрений передали в Офис Генерального прокурора", – отметил Игорь Клименко.
- 7 июня в Буче и Ирпене побывала посол США Бриджит Брик.
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