Об этом написал в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Всего на месте этого захоронения находилось 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели пулевые ранения, минно-взрывные повреждения, и часть сгоревших тел. Всего по району Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек", – сообщил глава Нацполиции.

Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи.

"Самое главное — на сегодня мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи: шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека — военнослужащие" росгвардии, 11 – военнослужащие вооруженных сил РФ. 10 проектов подозрений передали в Офис Генерального прокурора", – отметил Игорь Клименко.

7 июня в Буче и Ирпене побывала посол США Бриджит Брик.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb