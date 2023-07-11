В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова
Об этом он написал в Telegram.
"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что в сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.
"Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно", - добавил советник мэра Мариуполя.
Справка: Олег Цоков – российский военачальник, генерал-лейтенант. Из-за вторжения России в Украину находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам. В августе 2014 года Цоков возглавил 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, базирующуюся на временно оккупированном Россией Севастополе. С августа 2022 года Цоков был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023 году. Кроме полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в двух чеченских войнах и войне в Сирии.
Фото: https://t.me/andriyshTime/11466
- 23 сентября 2022 года Генштаб ВСУ заявил, что возле Сватового на Луганщине в результате огневого поражения ранили командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.
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