Об этом он написал в Telegram.

"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что в сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.

"Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно", - добавил советник мэра Мариуполя.

Справка: Олег Цоков – российский военачальник, генерал-лейтенант. Из-за вторжения России в Украину находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам. В августе 2014 года Цоков возглавил 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, базирующуюся на временно оккупированном Россией Севастополе. С августа 2022 года Цоков был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023 году. Кроме полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в двух чеченских войнах и войне в Сирии.

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