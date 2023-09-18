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В районе Бахмута ВСУ прорвали линию обороны врага, продолжаются бои, - Сырский

18 сентября, 2023 понедельник
18:11
Война с Россией

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о прорыве линии обороны оккупантов в районе Бахмута

Об этом сообщает Милитари Медиа Центр .

"Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки враг проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонного рубежа врага, протянувшегося от Бахмута до Горловки. В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - говорится в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что общая обстановка на восточном направлении остается сложной, враг не оставляет своих намерений возобновить наступление на Купянском и Лиманском направлениях и активно готовится к этому.

Кроме того, Сырский сообщил, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага – 72-я отдельная мотострелковая бригада, 31-я и 83-я отдельные десантно-штурмовые бригады.

Что известно о боях под Бахмутом

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевка недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ освободили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны сообщили, что после того, как украинские военные освободили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку к югу от Бахмута, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

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2023, понедельник
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