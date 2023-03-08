Об этом сообщили в CNN.

Журналисты CNN со ссылкой на западных официальных лиц утверждают, что бойцы частной военной компании Вагнера являются доминирующими силами в районе Бахмута "при уменьшающейся периодической поддержке российских регулярных войск".

"Довольно эмоциональный всплеск Пригожина объясняется тем, что он видит, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь у него также заканчивается российская артиллерийская поддержка, которая могла бы компенсировать эти потери", - отметили они.

Чиновники добавили, что уровень смертности среди бойцов Вагнера "был значительно выше, чем в вооруженных силах России".

В частности, они утверждали, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины, а также, что ВСУ сейчас находятся в окружении с трех сторон, однако могут вывести свои подразделения.

"Раньше они (ВСУ – ред.) показали, что очень искусны в уходе, когда им это нужно или когда они нуждаются в этом", - добавили чиновники.