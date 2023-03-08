В районе Бахмута уменьшается доля боевиков ПИК Вагнера, - CNN
Пока количество боевиков частной военной компании Вагнера в районе Бахмута уменьшается, сравнивая с привлечением регулярных войск РФ
Об этом сообщили в CNN.
Журналисты CNN со ссылкой на западных официальных лиц утверждают, что бойцы частной военной компании Вагнера являются доминирующими силами в районе Бахмута "при уменьшающейся периодической поддержке российских регулярных войск".
"Довольно эмоциональный всплеск Пригожина объясняется тем, что он видит, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь у него также заканчивается российская артиллерийская поддержка, которая могла бы компенсировать эти потери", - отметили они.
Чиновники добавили, что уровень смертности среди бойцов Вагнера "был значительно выше, чем в вооруженных силах России".
В частности, они утверждали, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины, а также, что ВСУ сейчас находятся в окружении с трех сторон, однако могут вывести свои подразделения.
"Раньше они (ВСУ – ред.) показали, что очень искусны в уходе, когда им это нужно или когда они нуждаются в этом", - добавили чиновники.
- Напомним, ранее западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных , пытаясь взять Бахмут.
- 1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.16
Покупка 38.16Продажа 39.02
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное