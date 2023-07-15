Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Россияне понимают, что после нашего выхода на господствующие высоты мы начали контролировать вход и выход в Бахмут, в том числе и в Клещиевку. Господствующая высота, которую мы взяли, на север контролирует Бахмут, а на юг - Клещиевку. То есть мы взяли под контроль два населенных пункта. Контроль на военном сленге это не то, что мы стоим в городе на каждом перекрестке, а то, что мы можем артиллерией уничтожать любую цель на расстоянии 25-30 км. Соответственно, по такому радиусу мы контролируем входы и выходы в город, также и сам Бахмут. Противник отдает себе отчет, что именно в таком режиме мы начинаем его там кошмарить, поэтому пытается нас выбить из этих высот", - рассказал полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан заметил, что уже пошел необратимый процесс, потому что наш выход на высоты усложняет противнику подход к ним.

"Я бы сказал, что сейчас действительно украинский акцент в районе Бахмута. Мы начинаем двигаться в три стороны одновременно: от Бахмута на север в район Берховки и дальше, на юге – в сторону Горловки до Курдюмовки, также удерживаем высоту в Клещиевке с прицелом движения на восток в сторону Попасной. Такой интересный трезубец вышел, удерживающий наши войска на высотах, соответственно, дает возможность контролировать Бахмут. Будем уничтожать военные объекты врага по мере их поступления в город. Россиянам сложно двигаться под контролем нашей артиллерии", - объяснил Свитан .