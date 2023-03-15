Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Самые горячие бои идут в районе Бахмута. Состоялась коррекция наших сил и средств, которые сопротивляются врагу. Были выведены некоторые механизированные части ВСУ и введено офицерское спецподразделение ГУР и другие подразделения, эффективно ведущие уличные бои. Два дня назад в районе Хромово произошла успешная контрабанда. ВСУ, и сегодня дорога функционирует", - заметил Жебривский.

По словам президента военно-гражданского союза Боевое Братство Украины, обеспечение Бахмута происходит по двум дорогам.

"Поставка боеприпасов в Бахмут происходит по дороге Константиновка - Часов Яр - Бахмут, и по грунтовой дороге. К сожалению, трасса Бахмут - Славянск находится под огневым контролем противника. Ситуация не критична, потому что подготовлена вторая линия обороны по Бахмуту. Работает бронетехника и артиллерия ВСУ. Участок насыщен украинскими защитниками", - подчеркнул Жебривский.