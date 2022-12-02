Об этом рассказал спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Лапин в эфире Эспрессо.

"Для меня лично был бы важен вопрос Авдеевки и Бахмута. Дело в том, что статичность фронта и нашей обороны позволяет врагу, имея колоссальное преимущество в артиллерии, наносить достаточно тяжелые впечатления. Поэтому именно на этом участке, я считаю, нужно было бы делать нашу часть обороны более динамичной, то есть проводить контрнаступательные действия", - подчеркнул он.

По словам Игоря Лапина, так украинские защитники будут менее уязвимы к российским артиллерийским обстрелам. Ведь если войска двигаются, то артиллерии очень тяжело целиться.

1 декабря военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ удается сковывать россиян , которые несут колоссальные потери.

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