Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Штурмовые действия продолжаются почти каждый день. Их количество волнообразное. Иногда от 100 до 250 обстрелов только по позициям ВСУ. Штурмовых действий по нашему направлению (Авдеевка, Марьинка) от 5-8 в сутки до более 40 штурмов", - сказал он.

Барабаш также рассказал о якобы успехах россиян.

"Мы видим карту боевых действий. Определенный успех, по их словам, они имеют. Но это не успех, просто отошли наши на более удобные тактически позиции. ВСУ вышли на высоты, где имеют боевой контроль. Потому что сидеть в селе, которое полностью разбито, смысла нет. Мы не та нация, которая может себе позволить посылать людей на убой. Это у них мясо идет, его никто не считает. Они теряют хлам, а мы - лучших", - подытожил глава ВГА.