В районе Авдеевки враг пытается штурмовыми группами проложить путь к уличным боям, - боец "Легиона Свободы" Морозов
Майор МВД, боец "Легиона Свободы" Максим Морозов отметил, что враг пытается малыми группами зайти в частный сектор Авдеевки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В районе Авдеевки идут артдуэли. Враг обстреливает наши позиции, мы отвечаем. Продолжается позиционная борьба за лучшие позиции. Работает артиллерия и минометные группы с обеих сторон. В районе Авдеевки действуют вражеские штурмовые группы, которые пытаются проложить путь к уличным боям", - добавил Морозов.
По словам бойца, враг пытается малыми группами зайти в частный сектор Авдеевки.
"Противник пытается продвинуться со стороны Каменки. Их тактика ясна, они обменивают жизнь своих солдат на метры земли. Россияне пытаются малыми группами зайти в частный сектор Авдеевки. Силы обороны Украины уничтожают врага и берут в плен. Сейчас противник перегруппировывается и пытается продвинуться со стороны старой части Авдеевки", - добавил Морозов.
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