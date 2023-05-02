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В районе Авдеевки враг пытается штурмовыми группами проложить путь к уличным боям, - боец "Легиона Свободы" Морозов

2 мая, 2023 вторник
16:45
Война с Россией

Майор МВД, боец "Легиона Свободы" Максим Морозов отметил, что враг пытается малыми группами зайти в частный сектор Авдеевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В районе Авдеевки идут артдуэли. Враг обстреливает наши позиции, мы отвечаем. Продолжается позиционная борьба за лучшие позиции. Работает артиллерия и минометные группы с обеих сторон. В районе Авдеевки действуют вражеские штурмовые группы, которые пытаются проложить путь к уличным боям", - добавил Морозов.

По словам бойца, враг пытается малыми группами зайти в частный сектор Авдеевки.

"Противник пытается продвинуться со стороны Каменки. Их тактика ясна, они обменивают жизнь своих солдат на метры земли. Россияне пытаются малыми группами зайти в частный сектор Авдеевки. Силы обороны Украины уничтожают врага и берут в плен. Сейчас противник перегруппировывается и пытается продвинуться со стороны старой части Авдеевки", - добавил Морозов.

  • 30 апреля начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе остаются 1 782 человека, среди них один ребенок
  • По оперативной информации по состоянию на утро 1 мая в результате вражеских обстрелов громад Донетчины за последние сутки были повреждены жилые дома, территории промышленного объекта. Три человека получили ранения
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