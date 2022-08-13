В районе Авдеевки продолжаются жестокие бои, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки. Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои.

Оккупанты также пытались продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, успеха не имели. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

На Краматорском направлении враг штурмом пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Славянском направлении, недалеко от Новой Дмитровки и Долины, россияне также пытались прорвать оборону украинских войск, успеха не получили и отошли.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководство оккупантов покидает правобережье Херсонщины.

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