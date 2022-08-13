В районе Авдеевки продолжаются жестокие бои, - Генштаб ВСУ
На Донетчине продолжаются бои в направлении Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. ВСУ отразили атаки россиян на нескольких направлениях
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки. Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои.
Оккупанты также пытались продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, успеха не имели. В отдельных районах продолжаются боевые действия.
На Краматорском направлении враг штурмом пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.
На Славянском направлении, недалеко от Новой Дмитровки и Долины, россияне также пытались прорвать оборону украинских войск, успеха не получили и отошли.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководство оккупантов покидает правобережье Херсонщины.
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