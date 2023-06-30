Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"



"За последние сутки Херсонская область была обстреляна более 90 раз. В частности, город Херсон. Город был обстрелян 18 раз и был выпущен более 100 снарядов. В течение целого дня обстрелы продолжались. Есть раненые и погибшие", - рассказал Головня.



Экс-заммэра Херсона сообщил, что в районе Антоновского моста продолжаются активные боевые действия.



"Сейчас ведутся активные боевые действия в районе Антоновского моста. Ситуация стабильно напряжена. Военные действия не прекращаются. Это же касается обстрелов. Фактически боевые действия продолжаются в городе Херсоне и пригороде", - добавил он.

Днем 29 июня армия России вела огонь по Херсону – обстрелы пришлись по домам, заведению медицины и школе, где разместили пункт несокрушимости. Из-за обстрелов погибли и пострадали.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что утром 30 июня россияне обстреляли Херсон и село Михайловка в области : ранена 72-летняя женщина и 70-летний мужчина