В районе Антоновского моста ведутся активные боевые действия, - экс-заммэра Херсона Головня
Руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня рассказал, что за последние сутки город Херсон оккупанты обстреляли 18 раз, а возле Антоновского моста продолжаются активные боевые действия
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"За последние сутки Херсонская область была обстреляна более 90 раз. В частности, город Херсон. Город был обстрелян 18 раз и был выпущен более 100 снарядов. В течение целого дня обстрелы продолжались. Есть раненые и погибшие", - рассказал Головня.
Экс-заммэра Херсона сообщил, что в районе Антоновского моста продолжаются активные боевые действия.
"Сейчас ведутся активные боевые действия в районе Антоновского моста. Ситуация стабильно напряжена. Военные действия не прекращаются. Это же касается обстрелов. Фактически боевые действия продолжаются в городе Херсоне и пригороде", - добавил он.
- Днем 29 июня армия России вела огонь по Херсону – обстрелы пришлись по домам, заведению медицины и школе, где разместили пункт несокрушимости. Из-за обстрелов погибли и пострадали.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что утром 30 июня россияне обстреляли Херсон и село Михайловка в области : ранена 72-летняя женщина и 70-летний мужчина
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное