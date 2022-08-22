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В районе Антоновского моста было несколько взрывов, поднялся дым

22 августа, 2022 понедельник
14:44
война с Россией

22 августа ВСУ ударили по Антоновскому мосту, поднялся дым. Сообщается, что предварительно жители слышали несколько взрывов

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: россияне отремонтировали - наши Вооруженные силы подкорректировали. Истощаем врага в Херсонской области", - прокомментировал Хлань.

Также в соцсетях сообщают о взрывах близ Антоновского моста и распространяют фото.

На вопрос журналистки Медиацентра о взрывах на Антоновском мосту начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины ВСУ Наталья Гуменюк ответила:

"Антоновский мост, как одно из направлений транспортных, также они пытаются реанимировать. Но осознавая, что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует существенного ремонтирования и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своей дистанционном присутствии".

Кроме того, 21 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту.

"Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями, в частности на оккупированной территории. Поскольку мы осознаем, что именно через них враг будет пытаться подтягивать резервы".
Вчера наносили удары по Каховскому направлению – по Каховскому мосту. Конечно, это гидротехническое сооружение сложное, поэтому наша работа там достаточно осторожна, направлена именно на разрушение планов врага на этот объект. Мы корректируем, в том числе и их ремонтные работы. То есть это удары и по ремонтной технике, которую они туда притаскивают, и по плитам, которыми пытаются латать дыры", - доложила Гуменюк.

  • 12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.
  • 13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.
  • В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

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военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Каховка
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