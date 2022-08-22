Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: россияне отремонтировали - наши Вооруженные силы подкорректировали. Истощаем врага в Херсонской области", - прокомментировал Хлань.

Также в соцсетях сообщают о взрывах близ Антоновского моста и распространяют фото.

На вопрос журналистки Медиацентра о взрывах на Антоновском мосту начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины ВСУ Наталья Гуменюк ответила:

"Антоновский мост, как одно из направлений транспортных, также они пытаются реанимировать. Но осознавая, что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует существенного ремонтирования и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своей дистанционном присутствии".

Кроме того, 21 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту.

"Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями, в частности на оккупированной территории. Поскольку мы осознаем, что именно через них враг будет пытаться подтягивать резервы".

Вчера наносили удары по Каховскому направлению – по Каховскому мосту. Конечно, это гидротехническое сооружение сложное, поэтому наша работа там достаточно осторожна, направлена именно на разрушение планов врага на этот объект. Мы корректируем, в том числе и их ремонтные работы. То есть это удары и по ремонтной технике, которую они туда притаскивают, и по плитам, которыми пытаются латать дыры", - доложила Гуменюк.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

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