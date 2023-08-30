Аэродром Пскова атаковали дроны: в РФ заявили о повреждении самолётов Ил-76

О взрывах в Пскове сообщает Meduza.

О взрывах стало известно после 23:00 по киевскому времени. Местные отмечают, что заметен пожар в районе аэродрома Пскова. Также сообщалось о звуках автоматных очередей.

По информации Baza, Псков атаковали по меньшей мере 10 неизвестных БПЛА. При этом по состоянию на 00:15 атака беспилотников продолжается.

Российское пропагандистское издание ТАСС пишет, что в Пскове повреждены 4 самолета Ил-76 (тяжелый военно-транспортный самолёт - ред.).



Губернатор Михаил Ведерников заявил о работе ПВО. "Минобороны в Псковском аэропорту отбивает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте", - пишет россиянин. Жертв якобы нет. Масштаб разрушений уточняется.

Где расположен Псков

Российский город Псков расположен в 100 км от Эстонии и Латвии. До территории Украины не менее 700 км.