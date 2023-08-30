Аэродром Пскова атаковали дроны: в РФ заявили о повреждении самолётов Ил-76
Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома
О взрывах в Пскове сообщает Meduza.
О взрывах стало известно после 23:00 по киевскому времени. Местные отмечают, что заметен пожар в районе аэродрома Пскова. Также сообщалось о звуках автоматных очередей.
По информации Baza, Псков атаковали по меньшей мере 10 неизвестных БПЛА. При этом по состоянию на 00:15 атака беспилотников продолжается.
Где расположен Псков
- 29 августа в Геленджике начался масштабный лесной пожар. Власти призвали местных жителей помочь ее потушить. Огонь бушует на площади более 5 гектаров.
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