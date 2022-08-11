В районе аэродрома Зябровка раздались взрывы
В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отмечаются вспышки и взрывы, прогремевшие в районе Зябровки около 00:30.
"По предварительной информации, за последние 10 минут было видно по меньшей мере 4 вспышки". – говорится в сообщении.
В июле сообщалось, что аэродром Зябровка, расположенный в Гомельской области Беларуси, полностью контролируется россиянами и там обустраивалась российская военная база.
На территории аэродрома находился ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400".
- 9 августа в аэропорт "Гомель" снова прилетел российский самолет с партией ракет для ЗРК С-300.
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