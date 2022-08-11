Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечаются вспышки и взрывы, прогремевшие в районе Зябровки около 00:30.

"По предварительной информации, за последние 10 минут было видно по меньшей мере 4 вспышки". – говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что аэродром Зябровка, расположенный в Гомельской области Беларуси, полностью контролируется россиянами и там обустраивалась российская военная база.

На территории аэродрома находился ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400".

9 августа в аэропорт "Гомель" снова прилетел российский самолет с партией ракет для ЗРК С-300.