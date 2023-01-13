В районе аэродрома в Бердянске раздалось несколько взрывов, вспыхнул пожар
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели несколько мощных взрывов, вспыхнул масштабный пожар
Информацию о взрывах и фотографии пожара распространили в местных телеграм-каналах.
Также о взрывах во временно оккупированном Бердянске сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. О том, что "только что" раздался взрыв, он написал в 18:48.
В комментарии Суспильному глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицына подтвердила, что во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области прогремели три мощных взрыва в районе аэродрома. На месте взрывов вспыхнул пожар.
"На данный момент нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно есть, потому что пожар очень большой. Пожар очень большой", - сказала она.
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