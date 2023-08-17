Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановка Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское войско имело успех южнее Урожайного. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян. Также Силы обороны осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщает Генштаб, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, а также активно применяет резервы.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направлений", - говорится в сообщении.

Также Генштаб добавил, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.