Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В районах Сеньковки и Богдановки идут тяжелые бои, ВСУ имели успех южнее освобожденного Урожайного

В районах Сеньковки и Богдановки идут тяжелые бои, ВСУ имели успех южнее освобожденного Урожайного

17 августа, 2023 четверг
08:58
Война с Россией

Россияне пытались безуспешно наступать в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановки Донецкой. Там продолжаются тяжелые бои. Украинские военные имеют успех возле Урожайного

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановка Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское войско имело успех южнее Урожайного. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян. Также Силы обороны осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщает Генштаб, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, а также активно применяет резервы.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направлений", - говорится в сообщении.

Также Генштаб добавил, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

  • Украинские военные 16 августа полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
  • В утреннем обращении 17 августа Генштаб ВСУ сообщал , что на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.
Украина
Россия
Мелитополь
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Бердянск
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Богдан Буткевич
15 августа, 2023 вторник
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
16 августа, 2023 среда
Данилов отреагировал на подготовку россиян к теракту на Курской АЭС
16 августа, 2023 среда
Из порта Одессы вышло первое судно после выхода России из "зернового соглашения"
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
17 августа
10:10
Курс валют на 17 августа: евро падает в цене
10:04
OPINION
Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри
09:59
Эксклюзив
Россияне стянули к Угледару большие резервы, - военный
09:58
Обновлено
Украинские воины "минуснули" вражеские Ка-52 под Бахмутом и Работино
09:52
Позиция Столтенберга четкая: никакой торговли украинскими территориями, – Кулеба о словах чиновника НАТО о территориальных уступках РФ
09:49
Израиль
США одобрили продажу Израилем противоракетной системы Arrow 3 Германии
09:26
Разведка Британии оценила угрозу атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
08:39
TikTok
Нью-Йорк по соображениям безопасности запретил TikTok на государственных устройствах
08:35
Работника музея в Лондоне уволили из-за пропавших и поврежденных экспонатов
08:20
В Ливане полностью выключили электроэнергию из-за неуплаты долга
08:17
Корабельная группировка врага в Черном море достигает 9 кораблей и катеров, ракетоносители отсутствуют, - Гуменюк
08:03
Эксклюзив
В Силах обороны рассказали, что из-за усложненной логистики врага на юге обостряется гуманитарная ситуация в Крыму
08:02
OPINION
Кейс Резникова: кто придет на смену
08:00
Обновлено
Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную. Омбудсмен отреагировал
08:00
Анонс
"Днепр-1" - "Славия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 480 окупантов, 24 БПЛА и 17 артсредств
07:53
Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами
07:27
В результате теракта в Нигере погибли 17 военных
07:18
В Индии количество погибших из-за больших ливней возросло до 71
07:00
OPINION
Эмбарго на экспорт украинского зерна в ЕС нельзя продлевать. Нет ни правовых оснований, ни каких-то аргументов
07:00
Анонс
"Динамо" - "Арис": где и когда смотреть решающий матч киевлян в еврокубках
06:55
Этой осенью или зимой Украина не получит истребители F-16, - Игнат
06:19
Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией
06:07
Из освобожденного Урожайного вывезли последних гражданских
05:59
Белый дом
В Белом доме опровергли дискуссии о территориальных уступках РФ в обмен на членство Украины в НАТО
05:46
"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"
05:36
В Дании россиянин пытался украсть у Центробанка $3,5 млрд – его осудили
05:08
Правительство Германии поддержало легализацию каннабиса. Слово за парламентом
04:40
Минобороны РФ заставляет ряд стран Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК Вагнера, - ISW
04:12
Спасение от наводнения: украинские спасатели в Словении изменили направление русла реки
03:44
Еще три банка присоединились к госпрограмме єВідновлення
03:16
Герман Галущенко
Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа в ЕС
02:48
В Москве суд оправдал обвиняемых в контрабанде более 470 кг кокаина
02:20
США ввели санкции против компаний, способствующих торговле оружием между Россией и КНДР
01:52
Укртатнафта
Правительство передало Укрнафте арестованные активы российской Татнефти, в том числе около 100 АЗС
01:24
G20
"Вместе партнерами работаем, чтобы быть среди приглашенных на саммит G20", - МИД Украины
01:24
В Киеве две 12-летние девочки погибли, упав с 15-го этажа
00:55
США отправляет в Нигер нового посла: она возглавит усилия для прекращения госпереворота
00:16
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА: "Манчестер Сити" одолел "Севилью" в серии пенальти
2023, среда
16 августа
23:59
флаг России
Проект "Хочу жить" объявил программу помощи российским политзаключенным
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV