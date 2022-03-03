В районах боевых действий оставшиеся без работы украинцы получат по 6,5 тыс. грн, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, в результате войны потерявший возможность работать, получит по 6,5 тысяч гривен помощи
Об этом он заявил в видеообращении.
Он отметил, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат 6500 гривен. Эти средства будут предоставляться без всяких условий.
"Наше правительство уже подготовило программу для всех украинцев, утративших возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия, каждый наемный работник, ФЛП и каждый гражданин, у которого Россия отобрала возможность работать, получит по 6 500 гривен без всякий условий", – рассказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от государства все необходимое. Гуманитарные грузы – уже в пути.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.
- Ранее также сообщалось, ООН выделяет $20 млн на гуманитарную помощь в Украине и вокруг нее.
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