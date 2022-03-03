В районах боевых действий оставшиеся без работы украинцы получат по 6,5 тыс. грн, – Зеленский

Об этом он заявил в видеообращении.

Он отметил, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат 6500 гривен. Эти средства будут предоставляться без всяких условий.

"Наше правительство уже подготовило программу для всех украинцев, утративших возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия, каждый наемный работник, ФЛП и каждый гражданин, у которого Россия отобрала возможность работать, получит по 6 500 гривен без всякий условий", – рассказал Зеленский.



Президент также подчеркнул, что украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от государства все необходимое. Гуманитарные грузы – уже в пути.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.

Ранее также сообщалось, ООН выделяет $20 млн на гуманитарную помощь в Украине и вокруг нее.