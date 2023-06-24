В районах боев с вагнеровцами Роскомнадзор ограничит работу интернета
Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях интернет-ресурсов в зоне проведения контртеррористической операции
Об этом пишут российские СМИ.
"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Сейчас работа данного ресурса не ограничивается", - сообщили в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о сбоях в Telegram.
Режим контртеррористической операции с целью прекращения возможных терактов был введен в Москве, Московской и Воронежской областях.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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