Об этом пишут российские СМИ.

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Сейчас работа данного ресурса не ограничивается", - сообщили в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о сбоях в Telegram.

Режим контртеррористической операции с целью прекращения возможных терактов был введен в Москве, Московской и Воронежской областях.