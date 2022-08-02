Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки. Нанес авиаудару у Верхнего Салтова. Выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.

В Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Кодема, Семигорье, Травневое и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

Пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она обнаружена, нанесена огневое поражение и обезврежена.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

Совершал систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел.

"Враждебная корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях положения и состава подразделений вооруженных сил Республики Беларусь остаются без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически осуществляет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb