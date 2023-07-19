В район Авдеевки приехали новые войска РФ, – глава МВА Барабаш
Вблизи Авдеевки появились новые подразделения русских войск – скорее всего, это морская пехота, перекинута с другого направления. Эти оккупанты имеют опыт
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"В последнее время враг пытается в основном вернуть утраченные позиции. Это массовые штурмы с использованием бронетехники и артиллерии. За минувшие сутки - 10 штурмовых действий на нашем направлении произошло, в основном к северу от города. Две атаки были на юге. Ни одна - успеха не имела. В течении суток - 200 артобстрелов по позициям вокруг города, 18 массированных обстрелов города, вчера утром - 2 авиаудара ракетами", - рассказал он.
Барабаш добавил, что по городу в основном били из систем РСЗО.
"Была ранена женщина, 42-го года рождения. Оказали ей помощь, вывезли из города. Ей ничего не угрожает, состояние стабильное", - сказал глава МВА.
Барабаш подчеркнул, что Силы обороны держат оборону, ситуация контролируется.
"Последние дни появилось свежее мясо – скорее всего, российская морская пехота. Еще не знаем подразделение – нет пока перехватов, в плен еще никого не брали. Видно, что они немножко заряжены на активность – лезут по несколько раз в день по одним и тем же направлениям. Скорее всего, откуда-то перекинули. Видим, что они умеют воевать - это не какие-то мобилизованные. Видно, что немного с опытом", - подытожил он.
- По данным Генштаба, на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области.
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