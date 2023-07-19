Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"В последнее время враг пытается в основном вернуть утраченные позиции. Это массовые штурмы с использованием бронетехники и артиллерии. За минувшие сутки - 10 штурмовых действий на нашем направлении произошло, в основном к северу от города. Две атаки были на юге. Ни одна - успеха не имела. В течении суток - 200 артобстрелов по позициям вокруг города, 18 массированных обстрелов города, вчера утром - 2 авиаудара ракетами", - рассказал он.

Барабаш добавил, что по городу в основном били из систем РСЗО.

"Была ранена женщина, 42-го года рождения. Оказали ей помощь, вывезли из города. Ей ничего не угрожает, состояние стабильное", - сказал глава МВА.

Барабаш подчеркнул, что Силы обороны держат оборону, ситуация контролируется.

"Последние дни появилось свежее мясо – скорее всего, российская морская пехота. Еще не знаем подразделение – нет пока перехватов, в плен еще никого не брали. Видно, что они немножко заряжены на активность – лезут по несколько раз в день по одним и тем же направлениям. Скорее всего, откуда-то перекинули. Видим, что они умеют воевать - это не какие-то мобилизованные. Видно, что немного с опытом", - подытожил он.