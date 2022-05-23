В Рамштайне рассмотрят возможность привлечь флоты НАТО для защиты кораблей в Черном море, - военный эксперт Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что если Россия создает проблемы и основания для голода по всему миру и вопросы безопасности затрагивают компонент защиты путей для экспортирования зерна и продовольствия для всего мира – это может стать основой для более концептуальных и жестких подходов по разблокированию наших портов
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Все Европейские страны, представители ООН, начали говорить о пищевом кризисе и это связано с последствиями действий РФ по блокированию наших портов. С точки зрения военного сегмента, получения компонентов, которые могут снять блокаду, сегодня в Рамштайне должна начаться встреча министров обороны стран НАТО, США, Британии, где будет объявлено о ходе боевых действий с украинской стороны. Также будет рассказано о необходимости вооружения, чтобы удовлетворить первоочередные и среднесрочные нужды", - пояснил Згурец.
Также военный эксперт добавил, что получение противокорабельных ракет стоит в перечне вопросов.
"Американская сторона ранее говорила о том, что существуют переговоры относительно двух типов ракет - норвежские или американские. Я считаю, что эти решения будут приняты несколько позже. Сейчас возможны другие варианты деблокады, которые обсуждаются - это использование флотов НАТО, использование специальных конвоев, которые могут защищать передвижение наших кораблей в Черном море. Это требует военно-политических переговоров. Более жесткого и целенаправленного плана, чтобы не возлагать решение вопроса только на противокорабельные ракеты", - подытожил Згурец.
- Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить поставки оружия в Украину.
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