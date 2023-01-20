В Рамштайне не согласовали поставки в Украину танков Leopard 2

Об этом министр обороны Германии заявил во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне.

"Впечатление, что есть коалиция, где помешает только Германия, обманчиво", - подчеркнул он.

Борис Писториус отметил: ранее он приказал инспектировать состояние танков Leopard в Германии и "неправильно" говорить о том, что Германия блокирует поставки этой техники в Украину: есть веские причины "за" и "против", которые выдвинули разные страны.