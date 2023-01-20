В Рамштайне не согласовали поставки в Украину танков Leopard 2
На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard"
Об этом министр обороны Германии заявил во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне.
"Впечатление, что есть коалиция, где помешает только Германия, обманчиво", - подчеркнул он.
Борис Писториус отметил: ранее он приказал инспектировать состояние танков Leopard в Германии и "неправильно" говорить о том, что Германия блокирует поставки этой техники в Украину: есть веские причины "за" и "против", которые выдвинули разные страны.
- Напомним, Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. Впоследствии сообщалось , что правительство ФРГ не отрицает, чтобы Варшава направила Leopard Украине.
- Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
- По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.14Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное