В рамках "зерновой инициативы" за месяц из Украины отправили 1,7 млн тонн агропродукции в порты 18 стран мира

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В общей сложности из портов Одесса, Черноморск и Южный отправили 1,72 млн тонн агропродукции.

"Только в августе через порты Большой Одессы экспортировано более 1,7 млн тонн продовольствия. За аналогичный период время через Дунайские порты экспортировано почти 1,6 млн тонн, железной дорогой – около миллиона тонн, а автотранспортом – более 600 тыс. тонн. Ожидаем уже в сентябре выйти на показатель перевалки через разблокированные морские порты на уровне не менее 3 млн тонн продукции. Всеми видами транспорта планируем экспортировать не менее 8 млн тонн", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, растет интерес судовладельцев к работе в рамках "зерновой инициативы". В частности, в августе в украинские порты для загрузки зашли 67 судов, есть десятки новых запросов.

"Это способствует улучшению гуманитарной ситуации среди социально незащищенного населения в странах Африки и Азии. В частности, для помощи таким странам мы уже отправили два судна, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН", – добавил Кубраков.

22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.

1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отчалило первое судно в рамках инициативы из 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

30 августа из украинских портов отправились 6 судов с агропродукцией, среди которых одно, нанятое ООН. А за 29 дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 56 судов, которые перевезли 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.

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