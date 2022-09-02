В рамках "зерновой инициативы" за месяц из Украины отправили 1,7 млн тонн агропродукции в порты 18 стран мира
С 1 августа, когда стартовала реализация "зерновой инициативы", из разблокированных украинских портов вышло 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
В общей сложности из портов Одесса, Черноморск и Южный отправили 1,72 млн тонн агропродукции.
"Только в августе через порты Большой Одессы экспортировано более 1,7 млн тонн продовольствия. За аналогичный период время через Дунайские порты экспортировано почти 1,6 млн тонн, железной дорогой – около миллиона тонн, а автотранспортом – более 600 тыс. тонн. Ожидаем уже в сентябре выйти на показатель перевалки через разблокированные морские порты на уровне не менее 3 млн тонн продукции. Всеми видами транспорта планируем экспортировать не менее 8 млн тонн", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, растет интерес судовладельцев к работе в рамках "зерновой инициативы". В частности, в августе в украинские порты для загрузки зашли 67 судов, есть десятки новых запросов.
"Это способствует улучшению гуманитарной ситуации среди социально незащищенного населения в странах Африки и Азии. В частности, для помощи таким странам мы уже отправили два судна, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН", – добавил Кубраков.
- 22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.
- 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отчалило первое судно в рамках инициативы из 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
- 30 августа из украинских портов отправились 6 судов с агропродукцией, среди которых одно, нанятое ООН. А за 29 дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 56 судов, которые перевезли 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.
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