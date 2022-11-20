Об этом информирует представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм.

"Зерновая инициатива": за два дня из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 342 тыс. тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

Братчук утверждает, что по "зерновому коридору" в иностранные порты сейчас направляются 4 судна. Они загружены 130,5 тыс. тонн украинского продовольствия.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - напоминает представитель Одесской областной военной администрации.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с нею - до десяти.

18 ноября Украина приобрела 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправятся в Эфиопию и Сомали.

Утром 19 ноября сообщалось, что в рамках этой же программы Агентство США по международному развитию направит до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира.

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