В рамках "зерновой инициативы" за два дня из Одессы отправили 342 тыс. тонн агропродукции
С 18 ноября 2022 года из портов Большой Одессы вышли 8 судов, доставивших в страны Африки, Азии и Европы около 342 тыс. тонн украинского продовольствия
Об этом информирует представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм.
"Зерновая инициатива": за два дня из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 342 тыс. тонн агропродукции", - говорится в сообщении.
Братчук утверждает, что по "зерновому коридору" в иностранные порты сейчас направляются 4 судна. Они загружены 130,5 тыс. тонн украинского продовольствия.
"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - напоминает представитель Одесской областной военной администрации.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение принято 17 ноября в Стамбуле.
- В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с нею - до десяти.
- 18 ноября Украина приобрела 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправятся в Эфиопию и Сомали.
- Утром 19 ноября сообщалось, что в рамках этой же программы Агентство США по международному развитию направит до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира.
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