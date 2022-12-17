Экономическая ситуация

Экономическая ситуация в Украине остается труднопрогнозируемой из-за военной агрессии РФ и значительной потребности Украины во внешней поддержке. Хотя по оценке Госстата темпы падения ВВП Украины в III квартале замедлились с 37% (во II кв.) до 31% г/г, постоянные атаки РФ на инфраструктурные объекты в Украине продолжают оказывать негативное влияние на экономику нашей страны. На минувшей неделе Минэкономики оценило падение ВВП Украины в ноябре в 41%, а уже на этой неделе последние оценки Правительства, озвученные Премьер-министром на экономическом форуме в Париже, показали, что продолжение Россией террористической деятельности по инфраструктуре может привести к дополнительным потерям. ВВП на уровне 10 в. п., а общее сокращение экономики по итогам 2022 г. – достичь 50% ВВП. Постепенный пересмотр оценок потерь экономики Украины от террористических атак РФ на инфраструктуру (от 2-3 в. п. в конце октября до более 10 в. п. по состоянию на середину декабря) подтверждает, как труднопрогнозируемой остается экономическая ситуация в Украине из-за военной агрессии РФ и значительную потребность Украины во внешней поддержке как в финансовом плане, так и в обеспечении необходимым для восстановления технологическим оборудованием. В частности, на то, чтобы "координировать действующие механизмы для оказания краткосрочной и долгосрочной поддержки" будет направлена межведомственная Координационная платформа доноров для Украины, о создании которой накануне объявили страны G7.

По оценке Госстата темпы падения ВВП Украины в III квартале замедлились с 37% (во II кв.) до 31% г/г, постоянные атаки РФ на инфраструктурные объекты в Украине продолжают оказывать негативное влияние на экономику нашей страны.

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Хотя уборка урожая в Украине подходит к своему завершению, а роль экспорта агропродукции после 24 февраля только возросла, планирование предстоящей посевной кампании затруднено, в том числе из-за неопределенности относительно дальнейшего функционирования зернового коридора. По данным Минагрополитики, за время реализации зерновой инициативы из одесских портов Украина отправила около 13 млн. тонн зерна, а продление действия зерновой инициативы не на 4 месяца, а хотя бы на год, дало бы положительный сигнал рынкам и возможность украинским аграриям планировать свою деятельность на следующий сезон.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 13.12.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 14 млрд. гривен на сроки от 6 месяцев до 2 лет. Средневзвешенная доходность новых заимствований составила 17,3%, учитывая, что около половины средств (6,8 млрд гривен) было привлечено по 2-летним государственным ценным бумагам (с доходностью до погашения 19,5% годовых). В то же время, за первые две недели декабря сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 15,7 млрд гривен, а в целом, с начала полномасштабной войны по состоянию на 12 декабря 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 199 млрд грн, 2, 1 млрд дол. США и 662,6 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 128,8 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 977,3 млн. евро.

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Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 18,2 млрд гривен в результате приобретения Национальным банком государственных ценных бумаг на сумму 15 млрд гривен, а также увеличения инвестиций в ОВГЗ со стороны банков (+0,9 млрд гривен), юридических и физических лиц (итого – на 1,8 млрд гривен), а также нерезидентов (+0,5 млрд гривен).

Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 199 млрд грн, 2,1 млрд дол. США и 662,6 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 128,8 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 977,3 млн. евро

Валютный рынок

Рост чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе обусловил увеличение 3-й недели подряд интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка. За прошедшую неделю Национальный банк продал 583 млн долларов США по сравнению с 569 млн долларов США за неделю до этого.

Об усилении давления на обменный курс гривны свидетельствует рост дефицита внешней торговли товарами и услугами, который за 10 месяцев 2022 года превысил 17 млрд. долларов США. Существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (11,8 млрд долларов США за 10 мес. 2022 г.) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов США за 10 мес. 2022 г.).

Дефицит внешней торговли товарами и услугами за 10 месяцев 2022 года превысил 17 млрд. долларов США

Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, в ноябре сократился на 0,9% . Также продолжало сокращаться гривневое кредитование сектора домашних хозяйств – на 0,8% в месяц. В то же время, гривневое фондирование банков в ноябре продолжало расти из-за значительных расходов Правительства на оборону и социальных целей: гривневые депозиты корпораций за месяц выросли на 3,0%, домашних хозяйств – на 2,4%.

Из-за постепенной трансмиссии импульсов монетарной политики процентные ставки по гривневым кредитам и депозитам в ноябре росли: кредиты корпоративному сектору – на 1,0 в. п., депозиты корпоративного сектора – на 0,6 и. п., депозиты домашних хозяйств – на 0,8 и. п. в месяц.

Благодаря притоку средств на счета клиентов банков объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 400 млрд гривен. Основным фактором поддержки высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты и увеличение спроса на наличные деньги ограничивали рост объема свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Гривневое фондирование банков в ноябре продолжало расти из-за значительных расходов Правительства на оборону и социальных целей: гривневые депозиты корпораций за месяц выросли на 3,0%, домашних хозяйств – на 2,4%

Направления ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 256 льготных кредитов на общую сумму почти 0,89 млрд грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило более 16,5 тысячи на общую сумму более 69 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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