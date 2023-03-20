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Новости компаний

В рамках социальной инициативы "Отстроим страну вместе с GROHE" в Здолбунове открыли класс подготовки сантехников

20 мартa, 2023 понедельник
12:07
Новости

Мировой лидер по производству сантехники GROHE открыл в Здолбунове Ровенской области образовательный центр для студентов по специальности "монтажник санитарно-технических систем и оборудования"

Об этом идет речь в сюжете Еспресо.

Класс подготовки сантехников был открыт на базе местного высшего профессионального училища железнодорожного транспорта в рамках социальной инициативы "Отстроим страну вместе с GROHE".

"Эта профессия меня привлекает, потому что она нужна среди людей. Она будет долговечной", - рассказал журналистам первокурсник Денис, который вместе с профессией железнодорожника решил параллельно получить специальность сантехника.

Учеба проходит на технологических стендах, на которых все оборудование – настоящее. То есть и смесители, и унитазы подключены к системе водоснабжения.

Заместитель директора по учебно-производственной работе Ольга Романюк рассказала журналистам, что на обучение будут принимать после 9 класса, а продлится оно три года.

"Профессия у нас будет интегрирована, она будет звучать как монтажник санитарно-технических систем оборудования, отделщик строительный и монтажник систем утепления зданий", - сказала она.

В свою очередь лидер GROHE Украина Андрей Рудик отметил, что в мире всегда будут актуальны профессии, где люди будут делать что-то своими руками, ведь не все процессы можно автоматизировать и не каждого человека – заменить роботом.

"Изменяется мир, и ChatGPT за вас никогда не установит и не поставит сервис. Почему? Потому что пока есть человечество - будет нужна вода, душ и нужно будет это все. И нужны будут люди, которые смогут это сделать", - подчеркнул он.

Всего в мире сейчас действует 60 академий GROHE, и четыре из них – в Украине: в Здолбунове, Ивано-Франковске, Луцке и Львове. И на этом компания останавливаться не планирует.

Общество
Украина
образование
Ровенщина
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