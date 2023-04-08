В рамках пятой спасательной операции удалось вернуть в Украину еще 31 депортированного РФ ребенка, - Save Ukraine
Во время пятой спасательной миссии БО "Save Ukraine" в Киев удалось вернуть 31 ребенка, которого оккупанты депортировали в Россию
Об этом заявил исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014-2021 гг.) Николай Кулеба.
"В течение четвертой миссии "Save Ukraine" спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", - отметил он.
По словам Николая Кулебы, с каждой спасательной операцией количество допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.
- Напомним, Евросоюз и 49 стран осудили попытки РФ оправдать принудительную депортацию украинских детей на Совбезе ООН.
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