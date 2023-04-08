Об этом заявил исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014-2021 гг.) Николай Кулеба.

"В течение четвертой миссии "Save Ukraine" спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", - отметил он.

По словам Николая Кулебы, с каждой спасательной операцией количество допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.